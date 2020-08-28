Конституционный Суд признал карантинные ограничения зарплат госслужащих и судей незаконными.

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Отмечается, что с представлением о признании неконституционным постановления Кабмина о введении карантинных ограничений в КСУ обращался Верховный Суд.

Напомним, с 1 апреля зарплаты судей, народных депутатов, прокуроров, работников НБУ, ЦИК и многих других чиновников, а также членов наблюдательных советов не должны превышать 47 тысяч грн. Это решение было озвучено 10 апреля Владимиром Зеленским во время его обращения по поводу коронавируса.

Впрочем, ограничения не всегда соблюдались. Например, девять из 17 членов Центральной избирательной комиссии Украины в июле получили заработную плату, которая в превышает установленные карантинный лимит.

Также мы сообщали, что коронавирус "обрезал" зарплату генпрокурора Венедиктовой на 22 000 гривен.