Конституционный суд Украины постановил, что указ президента Петра Порошенко пятилетней давности о назначении директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника не соответствует Конституции.

Об этом "Стране" сообщил источник в Конституционном суде.

В суд по поводу законности назначения обращались несколько депутатов, в том числе "слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский, Виктор Медведчук из "Оппоплатформы", внефракционный Андрей Деркач и другие. Они посчитали, что экс-президент Петр Порошенко, назначив директора НАБУ в апреле 2015 года, вышел за рамки своих конституционных полномочий и нарушил установленный частью четвертой статьи 5 Конституции Украины запрет на узурпацию государственной власти.

Народные депутаты полагают, что к полномочиям президента, закрепленным в Конституции, не относится назначение директора НАБУ.

Конституционный суд согласился с этими решением десятью голосами.

Между тем, как писала "Страна", в Верховной Раде собираются изменить подследственность НАБУ.

Мы также анализировали, нанесет ли президент Зеленский в преддверии местных выборов удар по "соросятам", к которым относятся и антикоррупционные структуры.