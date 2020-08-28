Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил главу Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен за достигнутую договоренность о получении вакцины от коронавирусной болезни, когда она будет произведена.

Об этом в пятницу, 28 августа, информирует пресс-служба Офиса президента по итогам их телефонного разговора.

Сообщается, что Зеленский доложил президенту ЕК о готовности Украины к международному сотрудничеству по производству препарата.

"Мы изучаем возможность трансфера технологий и быстрого развертывания локализованного производства вакцин в Украине. Для этого есть несколько мощных фармацевтических предприятий. Мы готовы к массовому производству вакцины. Рассчитывайте на нас", - заявил президент Украины.

В свою очередь Урсула фон дер Ляйен поздравила Зеленского с выздоровлением членов его семьи от Covid-19 и пожелала им крепкого здоровья

"Спасибо за это. Да, моя супруга и сын действительно выздоровели. К сожалению, отходить от этой болезни нужно две-три недели после выздоровления. Мы проводим серьезную коммуникацию с обществом, рассказываем о мерах безопасности, ведь все устали от этой эпидемии. Сейчас мы работаем над увеличением количества коек для таких больных, если будет вторая волна", - цитирует Зеленского его пресс-служба.

Напомним, 21 августа президент Украины рассказал, что Covid-19 болела не только его супруга Елена Зеленская, но и 7-летний сын Кирилл.

Ранее Зеленский заявил, что украинские предприятия не обладают техническими возможностями, чтобы проводить исследования и разработку любых вакцин, в том числе от коронавируса. Но массовое их производство на территории страны возможно.