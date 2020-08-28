Президент Украины Владимир Зеленский, который находится в рабочей поездке в Черкасскую область, провел телефонный разговор с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Об этом сообщает официальная интернет-страница главы государства.

Глава государства отметил важность решения ЕС о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в объеме 1,2 млрд евро для поддержания макроэкономической стабильности и процесса реформ. Также он выразил надежду, что первый транш макрофинансовой помощи ЕС объемом 600 млн евро будет выделен в ближайшее время без дополнительных условий.

"Правительство Украины уже начало работу над выполнением условий Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС, чтобы уже до конца этого года можно было получить второй транш макрофинансовой помощи", - отчитался перед собеседницей президент.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, на что подписалась Украина ради кредита от ЕС.

Мы также приводили мнение политолога, согласно которому Меморандум с Евросоюзом имеет все признаки госизмены.