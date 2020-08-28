Президент Владимир Зеленский заявил, что празднование еврейского Нового года 18-20 сентября 2020 года в Умани невозможно из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом он сказал в ходе презентации Стратегии развития Черкасской области 28 августа, видео обнародовано в Facebook.

"Недавно у меня была встреча с представителями еврейских общин. Мы были согласны с тем, что празднование праздника Рош ха-Шана в этом году в Умани невозможно", - сказал Зеленский.

Зеленский о Рош ха-Шана - с 03:30

Напомним, ежегодно во время еврейского Нового года в Умань приезжают от 20 до 40 тысяч паломников, чтобы посетить могилу своего духовного лидера – цадика Нахмана, основателя одного из направлений иудейской религии - брацлавского хасидизма.

В этом году вокруг мероприятия разразился скандал. Мэр Умани Александр Цебрий выступил против того, чтобы хасидов-паломников пускали в город. Несмотря на это, представители еврейской общины заявили, что все равно намерены прибыть в Умань в 2020 году.

После чего Минздрав Израиля просил хасидов отказаться от этой поездки по той же причине - из-за эпидемиологической ситуации в Украине. А Офис президента в ответ на это заявил, что в 2020 году наша страна по просьбе правительства Израиля ограничит прибытие паломников на празднование Рош ха-Шана.