Участник боевых действий на Донбассе, житель Киева Алексей Гончарук самостоятельно "декоммунизировал" парк "Победа". Там он заменил советскую символику на самодельный государственный герб Украины.

Об этом он написал в своем Facebook.

По словам ветерана АТО, его возмутило бездействие столичных коммунальщиков, и он решил сам снести запрещенную символику в парке "Победа".

"В 2020 году, в столице Украины, в большом (людном) парке - висит рисунок центрального города страны, которая воюет с нами седьмой год. Я привык видеть граждан/жителей этой страны в прицел и без всякой мысли - ОГОНЬ !!! А теперь, вернувшись домой и широко открыв глаза - вижу рисунки их городов у меня в парке, на потолке, на моей земле ... И это при действующем законодательстве, которое четко определяет запрет и наказание за такое ... 436-1ст. УК. Всем безразлично. Все привыкли", - пишет Гончарук.

Алексей добавил, что демонтировать советскую символику ему пришлось под покровом ночи. После этого он потратил 1000 гривен и два дня на то, чтобы установить украинский трезубец.

"Установленный мной ГЕРБ, он не идеален. Не идеально установлен. Я не профессиональный мастер. Делал как умею. НО ОН ЕСТЬ!!! И ЭТО ГЕРБ, а не какая гадость!!!", - пояснил Гончарук.

Также ветеран АТО обратился к столичным властям с призывом демонтировать две оставшиеся символики СССР, которые остались в парке.

Напомним, согласно данным опроса КМИС и Фонда "Демократические инициативы", 32% украинцев положительно относятся к решению о запрете коммунистической символики. Почти такое же количество респондентов - 34% не одобряют, а четверти граждан это вообще безразлично.

Ранее глава Института нацпамяти Антон Дробович рассказывал о ближайших планах по декоммунизации в Киеве.