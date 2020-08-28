Беларусь не должна стать второй Украиной - глава Евродипломатии
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции подвел итоги неформальной встречи министров иностранных дел стран сообщества в Берлине. По его словам, в ЕС ожидают, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Беларуси и последняя не превратится во вторую Украину.
Его слова цитирует ТАСС.
О России Боррель вспомнил, отвечая на вопрос о заявлении Владимира Путина по поводу создания резерва из российских правоохранителей для стабилизации ситуации в Беларуси.
"Россия неоднократно заявляла, что ситуация в Беларуси - это внутреннее дело Беларуси, и что не должно быть никакого внешнего вмешательства. Думаю, это также действует и в отношении России", - сказал он.
По мнению дипломата, Беларусь не должна стать "второй Украиной" и ареной иностранной геополитической борьбы, где сталкиваются интересы России и ЕС.
"Белоруссия не должна стать геополитической проблемой, она не должна стать "второй Украиной". Белоруссия - это не о геополитике, это о демократии. Белорусский народ не должен решать, к кому он хочет быть ближе - к России или к Евросоюзу", - отметил Боррель.
Как сообщала "Страна", на упомянутой встрече главы МИД стран ЕС договорились расширить санкции против Беларуси.
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