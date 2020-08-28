Уголовное дело "Роттердам+" о самой большой коррупционной схемы времен Порошенко, 27 августа было закрыто в части, касающейся подозреваемых.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба САП.

"...Уголовное производство закрыто в части, касающейся подозреваемых в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления. Однако в полном объеме уголовное производство не закрыто, в нем продолжается досудебное расследование", - указано в сообщении.

В САП напомнили, что уголовное производство, которое называют дело "Роттердам+", велось по ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 232-1 УК Украины. А в августе 2019 года 6 лицам сообщено о подозрении по ст. 364 УК Украины.

Обоснованность подозрения о совершении уголовного преступления, в первую очередь, была основана на доказательствах и документах, подтверждающих возможное нанесение ущерба в 2016-2017 году в результате действий подозреваемых лиц.

"В ходе досудебного расследования установлено, что утвержденный Постановлением НКРЭКП от 03.03.2016 №289 Порядок формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии использовался для расчета цен на май-июнь, ІІ-ІV кварталы 2016 года, І-ІV кварталы 2017 года, І-ІV кварталы 2018 года, І-ІІ кварталы 2019 года. Поэтому было проведено дополнительное исследование ценообразования за период 2018-2019 годов. Кроме того, стороной защиты проведены альтернативные экспертные исследования, в том числе в государственных экспертных учреждениях, выводы которых были предоставлены стороне обвинения", - сообщили в САП.

Также в прокуратуре пояснили, что в апреле 2020 года была назначена комиссионная судебно-экономическая экспертиза. В августе заключение экспертов было готово. Они, по данным САП, не смогли подтвердить нанесение ущерба, понесенных покупателями (потребителями) электроэнергии по состоянию на 01.06.2019 в результате завышения фактической стоимости отпущенной (проданной) ГП "Энергорынок" электроэнергии с оптового рынка электрической энергии Украины.

Телеграм-канал "Политика страны" прокомментировал закрытие самой большой коррупционной схемы времён Порошенко:

"Группа поддержки НАБУ уже поспешила свалить всю вину на СБУ с ее новой экспертизой, где якобы не были доказаны убытки от этой схемы. А также на какие-то проволочки с Кабмином.

Но на самом деле понимать нужно три вещи.

1. После ухода Холодницкого САП находится под влиянием Сытника.

2. Дело о Роттердам+ НАБУ расследовала долго и вяло, ведя дело к закрытию.

3. В Офисе президента уверены, что Сытник связан с Порошенко и Александром Грановским. И именно поэтому большинство дел против экс-президента тормозится или закрывается. Связка "Порошенко-группа поддержки Сытника" особенно четко проявила себя в раскрутке скандала по якобы сливу информации о "вагнеровцах" из окружения Зеленского", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Страна" подробно описывала схему "Роттердам+", с помощью которой, по мнению экспертов, смотрящие за энергетикой (а в их список входили люди из ближайшего окружения экс-президента Петра Порошенко, в частности, Игорь Кононенко) и лояльный к ним бизнеснесмен Ринат Ахметов (в его комапнию ДТЭК входит большинство тепловых электростанций Украины) получали сверхприбыли.

Также в прошлом году мы анализировали, что означает объявление подозрений по делу "Роттердам+".