Сегодня стало известно, что САП закрыла дело по самой скандальной коррупционной схеме времен Петра Порошенко - "Роттердам плюс".

Это когда дешевый украинский или российский уголь закупался на бумаге по цене более дорогих аналогов из Европы, что в итоге завышало стоимость электроэнергии. Разница оседала на счетах энергогенерирующих компаний.

Главными выгодополучателями схемы ее противники называли президента Петра Порошенко и владельца ДТЭК Рината Ахметова.

Об этой схеме писали все СМИ, заявляли активисты и сам Зеленский в дебатах с Порошенко на стадионе о не не забыл упомянуть.

Дело "Роттерда+" расследовалось несколько лет. Но сейчас вдруг оказалось списанным в утиль.

"Страна" разбиралась как это произошло.

Как закрыли дело

Первыми о закрытии дела сообщили вчера ряд журналистов и активистов, которых относят к "группе поддержки" главы НАБУ Артема Сытника. Причем вину за это они возложили на СБУ, которая 18 августа передала в САП экспертизу, не установившую ущербу государству от этой схемы.

Вскоре в САП обнародовали комментарий по этому поводу и сообщили, что 27 августа уголовное производство было закрыто, но не полностью. Следствие прекратили в части, касающейся подозреваемых, в связи с неустановлением достаточных доказательств их вины в суде и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава преступления.

Однако в полном объеме уголовное производство не закрыто, продолжается досудебное расследование.

Также в САП сообщили, что эксперты в своем заключении от 11 августа 2020 года не смогли подтвердить нанесение ущерба, понесенных покупателями электроэнергии.

"В ходе досудебного расследования не получено надлежащих, допустимых, достоверных и достаточных доказательств, беспрекословно указывающих на то, что в результате разработки, принятия и применения Постановления НКРЕКП № 289 от 03.03.2016 "Об утверждении Порядок формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии" были нанесены тяжкие последствия, то есть нанесенный прямой вред или ущерб" - говорится в сообщении САП.

Прокуратура заявила, что все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.

Как родился "Роттердам+"

Формула появилась в марте 2016 года, когда Украина фактически потеряла контроль над шахтами Донбасса. По официальной версии, было решено закупать уголь на голландской международной бирже - в Роттердаме.

В формуле, которую своим решением утвердила НКРЭ, учитывалась стоимость угля в портах Амстердама, Роттердама и Антверпена плюс его доставка в Украину по морю и железнодорожным транспортом на склады ТЭС. В расчет бралась средняя стоимость угля за 12 месяцев.

Только вот по цене импортного с доставкой считали украинский уголь, ввозимый в том числе с неподконтрольных территорий, который стоил явно дешевле европейского. Учитывая, что в итоге поднялась стоимость тепловой электроэнергии, а уголь по факту не дорожал - разница где-то должна была оседать. В Украине заговорили о коррупционной схеме.

Эксперты утверждали, что это - одна из самых масштабных схем, с помощью которой "смотрящие" за энергетикой (в их список входили люди из ближайшего окружения экс-президента Петра Порошенко, в частности, Игорь Кононенко) и лояльный к ним тогда бизнесмен Ринат Ахметов (в его компанию ДТЭК входит большинство тепловых электростанций Украины) получали сверхприбыли.

Как уже рассказывала "Страна", этот альянс сложился в результате споров вокруг компании Ахметова "Нефтегаздобыча", контроль над которой когда-то имел Порошенко, и после получения президентства решил ее вернуть. В результате судебных и правовых тяжб, стороны пришли к соглашению. Которые, по данным критиков Порошенко, включали в себя не только "мировую" по "Нефтегазодобыче", но создание схемы "Роттердам+". Благо контроль над НКРЭ тогда уже полностью установил Порошенко.

Формула благодаря сверхприбылям резко подняла доходность евробондов компании Ахметова ДТЭК. Которые накануне начала выкупать близкая к Порошенко и Гонтаревой компания ICU. Бонды резко подорожали в 2016 году, когда формула "Роттердам+" была введена в действие.

Вот как описывает этот процесс "Стране" один из участников рынка на условиях анонимности: "Покупатель ICU имел инсайдерскую информацию, ведь он приобрел евробонды и долги компании Ахметова номинальной стоимостью в $500 млн всего за $200 млн. Затем эти бумаги выросли в цене до $450 млн, что означает рост от 40% до 90% от их номинальной стоимости. В итоге чистый выигрыш по этой сделке составил 50%. Что же касается еще маржи для Ахметова, то ему достались дополнительные 20% дохода, заложенные в коммунальных тарифах".

Формально "Роттердам" ввел в действие глава НКРЕКУ Дмитрий Вовк. Фактически же очевидно, что сам он такого решения принять не мог. Интересно, что Вовк - выходец из той же ICU. В итоге именно он стал главным подозреваемым по делу, которое открыло НАБУ. Точнее, с учетом последних событий, был подозреваемым.

Уголовное дело по "Роттердаму"

В 2017 году НАБУ начало досудебное расследование по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Нацкомиссии в связи с формулой "Роттердам плюс".

Следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы оно включило в тариф на электроэнергию расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украине из портов в Европе, которые в действительности не проводились. НАБУ не нашло документального подтверждения, что уголь по формуле "Роттердам+" попадал морем из Роттердама в заявленных объемах.

По данным следствия, это привело к росту стоимости электроэнергии для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей. В результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.

8 августа 2019 - то есть только через два года после начала следствия и после проигрыша Порошенко на выборах - детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП и поддержке СБУ сообщили о подозрении шести лицам. Это экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк, экс-член НКРЭКУ Владимир Евдокимов, а также два сотрудника Нацкомиссии и два топ-менеджера энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова.

Их подозревали в совершении действий, в результате которых потребителям электроэнергии нанесено почти 19 миллиардов убытков, из которых 14,3 мдрд грн получили частные компании.

Теперь же, как оказалось, этих убытков как бы и нет. Об этом говорит экспертиза СБУ, проведенная в августе 2020 года. На основании которой и закрыли дело против указанных выше фигурантов.

С таким подходом уже не согласилось НАБУ, заявляя, что будет его обжаловать. Глава ведомства Артем Сытник заявил, что дело "сбили" в шаге от направления в суд.

Правда, есть большие сомнения в искренности этих утверждений.

Что означает закрытие дела по "Роттердаму?"

Во-первых, это по сути конец расследования самой масштабной коррупционной схемы времен Петра Порошенко.

Во-вторых, вызывает большие сомнения сам повод для закрытия дела - экспертиза СБУ. Тем более, что в прошлом году была проведена аналогичная экспертиза, которая доказала убытки государству от этой схемы.

"Для любого следователя эта история с экспертизой СБУ и закрытием якобы из-за нее дела звучит смешно. В любом деле, и "Роттердам+", насколько известно из открытых источников, не исключение, есть много экспертиз, нередко взаимоисключающих. Да, экспертиза имеет значение, но только в совокупности с другими обстоятельствами, которые подтверждают ее выводы - показания свидетелей, вступившее в силу решение суда и тому подобное. Никто никогда дело, в котором фигурируют многомиллиардные убытки, не закрывают из-за какой-то одной экспертизы, тем более, если есть другие экспертизы. Это может быть лишь поводом. Но реальная причина совсем другая. И, скорее всего, причина политическая или коммерческая. Что касается этого дела, то в заявлении САП обращает на себя внимание не экспертиза, а совсем иная деталь - фраза о том, что в ходе досудебного расследования не получено "надлежащих, допустимых, достоверных и достаточных доказательств". То есть это вопрос к тому, как расследовалось дело детективами НАБУ", - сказал "Стране" один из высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов.

Действительно, два года НАБУ расследовало это дело в период президентства Петра Алексеевича, и не вручило ни единой "пидозры". А после победы Зеленского подозрения появились - но явно не тем, кто мог быть организатором схемы, которая ведет не ниже, чем на Банковую.

После этого почти год обвинение не передавали в суд. Итого - три года следствия и рассыпавшееся дело. Это вызывает подозрение о том, что дело в НАБУ изначально вели к закрытию.

Если к этому добавить, что НАБУ успешно тормозит и другие дела против Порошенко, а также против его близкого соратника Александра Грановского, то картина вырисовается такая, что Сытник имеет контакт с бывшим президентом и его командой, что влияние и на расследование многих уголовных дел.

Причем этот контакт становится все более показательным, что было особенно заметно по истории с "вагнеровцами", которых Офис президента якобы выдал Беларуси и сорвал их вывоз в Украину.

Лидеры мнений, лояльные как НАБУ, так и Порошенко вели эту кампанию против Зеленского и Ермака в унисон и высказывали одни и те же мессиджи. Мы детально рассказывали об этом в материале Трое против Ермака. Кто раскручивает историю с "вагнеровцами" и госизменой на Банковой.

Закрытие дела "Роттердам+", которое по сути является делом против Порошенко, лишь добавляет аргументом к версии об этой взаимосвязи.

В то же время очевидно, что подобный исход будут приветствовать и у Ахметова, который набирает все больше влияния у Зеленского (и чьи топ-менеджеры были подозрваемыми по делу). В этом ключе характерно, что финальную экспертизу, которая позволила развалить дело, готовила подконтрольная Банковой СБУ.

То есть с "Роттердамом" получилось полное "непротивление сторон".