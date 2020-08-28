С 10 сентября "Укрзализныця" запускает новый поезд из Харькова в Трускавец. Он будет ходить через день и проезжать Сумы, Киев и Львов.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, с 10 сентября по 22 октября поезд будет отправляться из Харькова через день по четным числам в 20:15, прибывать в Трускавец - в 14:33 по нечетным. Отправление из Трускавца - через день по нечетным числам в 16:00, прибытие в Харьков - в 10:47 на следующий день.

Поезд будет следовать через станции Сумы, Киев, Винница, Хмельницкий, Тернополь и Львов. В составе поезда десять вагонов: восемь купейных и два СВ.

По информации на сайте "Укрзализныци" для бронирования билетов, стоимость одного места в купе составит чуть больше 960 гривен, а в СВ - порядка 3 330 гривен.

С 22 октября график поезда изменится, о новом расписании сообщат дополнительно.

Напомним, "Укрзализныця" в августе восстановила движение поезда "Киев-Запорожье".

Также мы писали, что "Укрзализныця" вводит военизированную охрану. Первый в списке - поезд "Киев-Мариуполь", где избили журналистку.