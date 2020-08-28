Полицейские установили еще 35 фигурантов вчерашнего нападения на автобус с активистами организации "Патриоты - За жизнь" под Харьковом. Всем 14 задержанным ранее нападавшим уже объявлено о подозрении в хулиганстве и покушении на убийство.

Об этом в пятницу, 28 августа, рассказал заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Чиж в ходе брифинга.

"На данный момент уже четырнадцатому объявлено о подозрении, фактически всем (задержанным - Ред.). И сейчас готовим ходатайства об избрании меры пресечения", - сказал Чиж.

По его словам, задержанным инкриминируются преступления по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по поперечной сговору группой лиц) УК Украины.

"Будем просить круглосуточный арест без всяких там (залогов - Ред.) - содержание под стражей. Это серьезное преступление. И тут такая у нас позиция жесткая. Как определится суд? Ну, у нас по-разному бывает", - добавил начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

Он заявил, что у злоумышленников были изъяты травматические пистолеты и газовые баллончики.

По словам замначальника областной полиции, все задержанные отказываются от дачи показаний. По информации правоохранителей, среди задержанных не только жители Харькова и области, но и люди из Днепра, Полтавы и других городов.

Сокуренко добавил, что стражи порядка установила все автомобили, которыми пользовались преступники во время совершения нападения. Также правоохранители установили еще 35 человек замешанных в преступлении. Пятеро из них уже задержаны.

"Была проведена радиоразведка и на эту минуту у нас есть фамилии, есть адреса и телефоны еще 35 граждан, которые имеют к этому отношение", - сказал Сокуренко.

Глава полиции Харьковской области сказал, что нападение произошло в результате "конфликта между двумя радикальными силами". Тем не менее, от вопроса, были ли нападавшие представителями "Национального корпуса" и что стало причиной конфликта Сокуренко уклонился.

Напомним, "Страна" публиковала полную реконструкцию событий, произошедших вечером 27 августа под Харьковом и подробно описывала, как члены "Нацкорпуса" расстреляли автобус.

Также мы писали о том, что глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал наградить преступников, напавших на автобус с активистами организации "Патриоты - За жизнь" под Харьковом.