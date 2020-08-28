Министерство образования и науки Украины, которое в начале лета возглавил Сергей Шкарлет, объявило конкурс на замещение должности ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

На сайте ведомства опубликованы условия участия в конкурсе.

На высокую должность могут претендовать граждане Украины, которые свободно владеют украинским языком, имеют ученое звание и ученую степень и стаж работы в должностях научно-педагогических работников не менее десяти лет. Срок подачи заявлений - два месяца со дня публикации объявления на официальном сайте МОН.

Желающие принять участие в конкурсе обязаны подать следующие документы:

заявление об участии в конкурсе, в котором отмечается о применении или неприменении к претенденту ограничений, установленных частью второй статьи 42 закона Украины "О высшем образовании";

личный листок по учету кадров с фотографией;

автобиографию;

копии документов о высшем образовании, ученой степени и ученом звании;

справку о прохождении предварительного (периодического) психиатрического освидетельствования;

справку о наличии или отсутствии судимости;

выписку из Единого государственного реестра лиц, совершивших коррупционные правонарушения;

копию паспорта, заверенную претендентом;

копию трудовой книжки;

письменное согласие на сбор и обработку персональных данных;

копию удостоверения о свободном владении государственным языком, документы государственного образца о среднем/высшем образовании, в которых указано об изучении предмета/дисциплины, подтверждающие знание украинского языка;

заверенную копию справки о результатах проверки, выданную органом, в котором такая проверка проводилась, или письменное заявление, в которой сообщается, что к претенденту не применяются запреты, определенные частью третьей или четвертой статьи 1 закона Украины "Об очищении власти", согласие на прохождение проверки и на обнародование сведений о претенденте в соответствии с указанным законом.

Сейчас должность ректора КНУ занимает доктор философский наук Леонид Губерский. В 2015 году он был избран на этот пост на первых в истории вуза выборах ректора.

Ранее "Страна" сообщала, что на базе юридического факультета Киевского университета имени Шевченко создадут Институт права.

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