Чиновник из филиппинской провинции Кавите Джесус Эстил шокировал коллег тем, что вступил в интимные отношения со своей секретаршей прямо во время онлайн-конференции в Zoom. Об этой истории пишет Daily Mail.

Уточняется, что сотрудники Совета деревни Фатима Дос во время онлайн-общения решали накопившиеся вопросы и внезапно были ошарашены неожиданным зрелищем. Их коллега Кавите Джесус Эстил подошел к женщине, сидевшей на диване рядом с компьютером, и начал заниматься с ней сексом. Предполагается, что чиновник не сумел отключить камеру и потому акт любви прошел в прямом эфире.

При этом один из участников онлайн-конференции не растерялся и запечатлел происходящее на видео, которое очень скоро появилось в сети. После этого местные жители разгневались и подали петицию с требованием снять Эстила с должности за неподобающее поведение.

В министерстве внутренних дел и внутреннего самоуправления заявили, что начальник совета будет уволен в ближайшее время.

Женщина, с которой Эстил занимался сексом, оказалась его секретаршей. Любопытно, что с момента публикации пикантного видео пара на рабочем месте не появлялась.

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