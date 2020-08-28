Гоструда просит Кабмин пускать в Украину иностранцев из стран "зеленой" зоны. Фото: Pixabay

Государственное агентство развития туризма Украины предлагает Кабмину разрешить въезжать в Украину иностранцам из стран "зеленой зоны". 

Об этом пресс-служба Гостуризма сообщила в Facebook.

"ГАРТ вместе с Министерством культуры и информационной политики Украины разрабатывает проект постановления Кабмина о внесении изменений в постановление №641. В частности, предлагается разрешить въезд в Украину иностранным гражданам из стран "зеленой" зоны, прибывающих с туристической целью", – сказано в сообщении.

В агентстве указано, что документ вынесут на рассмотрение правительства на ближайшем заседании.

Отметим, что к "зеленой" зоне относятся страны, где количество новых случаев регистрации болезни Covid-19 на 100 тысяч населения за последние 14 дней не превышает количество таких случаев в Украине.

Гоструда хочет разрешить въезжать иностранцам из стран зеленой зоны в Украину. Скриншот Фейбсука

Напомним, Кабмин закрыл границы для иностранцев с пятницы, 28 августа. Ограничения будут действовать до 00:00 28 сентября.

Также мы писали о том, кого из иностранцев не коснется запрет на въезд в Украину.

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.