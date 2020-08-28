В Украину доставили стволовые клетки для трансплантации костного мозга от неродственного донора. Впервые покупку полностью профинансировали из госбюджета.

Об этом сообщила в Фейсбук пресс-служба Министерства охраны здоровья.

Важное событие прокомментировал заместитель главы МОЗ Игорь Иващенко.

"Мы внесли изменения в 707-е постановление, регулирующее компенсацию расходов, связанных с получением стволовых клеток из-за границы. Ранее закупка осуществлялась за счет средств благотворительных взносов граждан, а не государства. Сейчас эта стоимость включена в пилотный проект как составляющая, и учреждениям здравоохранения разрешено осуществлять поиск и закупку стволовых клеток из-за границы ", - сказал Иващенко.

Также заместитель министра отметил, что 5 августа было принято постановление, изменившее порядок перевозки анатомических органов через таможенную территорию Украины.

"Около трех недель назад было принято новое постановление. Оно должно урегулировать вопрос доставки донорских гемопоэтических стволовых клеток на законодательном уровне. Благодаря этому ведущий онкогематолог Александр Лисица смог получить и трансплантировать костный мозг 18-летнему Леониду в "Охматдете". Операция продолжалась сегодня до поздней ночи. Мы все следим за состоянием здоровья парня и надеемся на его выздоровление ", - добавил замминистра.

Ранее "Страна" рассказывала об упомянутом Иващенко постановлении от 5 августа. Этим документом Кабмин разрешил частным клиникам вывозить из Украины стволовые клетки, а донорские органы запретил.

Мы также писали, что в июле Кабинет министров Украины утвердил тарифы на операции по трансплантации органов.