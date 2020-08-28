Российского оппозиционера Алексея Навального, который находится в немецкой клинике Сharite, еще не вывели из искусственной комы, он по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ.

Об этом сообщила пресс-служба клиники.

Так, состояние Навального оценивается как стабильно тяжелое, но симптомы отравления уменьшаются.

"Симптомы холинергического криза, вызванного ингибированием холинэстеразы, уменьшаются. Пациент по-прежнему находится в реанимации в искусственной коме и подключен к ИВЛ. Состояние его здоровья остается тяжелым, без какой-либо серьезной опасности для его жизни. Какие-либо отдаленные последствия тяжелого отравления пациента пока предсказать нельзя", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее в Германии назвали ингибиторы холинэстеразы, которыми могли отравить Навального.

Также мы писали о том, что 20 августа Навальному стало плохо, когда он возвращался в Москву из Томска на самолете. В итоге самолет совершил экстренную посадку в Омске. Политик был госпитализирован в тяжелом состоянии. Позже его перевезли в Германию.