На встрече в Берлине главы министерств иностранных дел стран Евросоюза договорились расширить санкции в отношении Беларуси. В санкционный список добавят больше людей.

Об этом написал в Facebook министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

"Консенсус достигнут. Что касается Беларуси, то мы договорились, что добавим больше людей в санкционный список Евросоюза. Это лица, принимавшие участие в разгоне протестующих в качестве начальников полиции, руководители белорусской избирательной комиссии, сыгравшие ключевую роль в проведении выборов и определении результатов", - написал глава внешнеполитического ведомства Венгрии.

Он добавил, что министры иностранных дел Вышеградской четверки - Венгрия, Польша, Словакия и Чехия - предложили не ждать еще месяц, пока будет составлен санкционный список. Они обратились к главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю с призывом как можно скорее сформировать такой список.

"Ожидание, шаткое состояние никому в такой ситуации не нужны. Это плохо и для Беларуси, и для нас, потому что в случае затягивания процедуры серьезность Европейского Союза может быть серьезно поставлена ​​под сомнение", - заключил Сийярто.

Как писала "Страна", 14 августа, спустя почти неделю после выборов в Беларуси и начала протестов ,главы МИД стран ЕС во время видеоконференции не собирались вводить санкции. Но в тот же день они резко поменяли планы и заявили, что готовы ввести санкции.

Лукашенко на планы ЕС ответил весьма резко, сказав: "Зажрались".