В пятницу, 28 августа, сотрудники налоговой полиции Киева проводят обыски в Черкасском городском совете. В следственных действиях принимают участие 55 человек.

Об этом сообщил мэр города Анатолий Бондаренко на своей странице в Facebook.

"Давайте скажем, что это совпадение, пока президентский кортеж ищут жители города, в Черкасском городском совете обыски налоговой Киева… Без слов", - написал он.

По словам Бондаренко, следственные действия проводит киевская налоговая и в них принимают участие 55 человек.

Напомним, ранее мы писали, что два дня назад Кабинет министров согласовал назначение нового главы Черкасской областной государственной администрации ОГА Сергея Сергийчука.

Также сообщали о скандале, когда власти Черкасс решили ослабить карантин, вопреки постановлению Кабинета министров. После этого президент Владимир Зеленский публично раскритиковал Бондаренко, назвав его "бандитом", за что мэр Черкасс подал на него в суд.