Члены Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности, которые ранее рекомендовали депутатам рассмотреть отставку Арсена Авакова с поста главы МВД, внесли в парламент законопроект №3009а, которым предлагается вывести заместителя генпрокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) из подследственности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом гласит текст документа, опубликованный на сайте парламента, пишет sud.ua.

Так, изменения вносятся в статью 216 УПК в части, согласно которой детективы Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляют досудебное расследование уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 191, 206-2, 209, 210, 211, 354 (в отношении работников, юридических лиц публичного права), 364, 366-1, 368, 368-5, 369, 369-2, 410 Уголовного кодекса Украины, в случае, если уголовное преступление совершено прокурорами органов прокуратуры, указанными в пунктах 1-3, 5-11, 14 части первой статьи 15 Закон Украины "О прокуратуре".

Согласно проекту закона, к подследственности НАБУ, как и сейчас, будут относиться генеральный прокурор; первый заместитель генерального прокурора; заместитель генерального прокурора; руководитель подразделения Офиса генерального прокурора; заместитель руководителя подразделения Офиса генерального прокурора (в том числе Специализированной антикоррупционной прокуратуры на правах самостоятельного структурного подразделения Офиса генерального прокурора) прокурор Офиса генерального прокурора (в том числе Специализированной антикоррупционной прокуратуры на правах самостоятельного структурного подразделения Офиса генерального прокурора) руководитель областной прокуратуры; первый заместитель руководителя областной прокуратуры; заместитель руководителя областной прокуратуры; руководитель подразделения областной прокуратуры. К подследственности придадут руководителя окружной прокуратуры.

Вместе с тем, из подследственности уберут должность заместителя Генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кроме того, законопроект предполагает значительное повышение порога размера предмета уголовного преступления или ущерба для того, чтобы за дело взялось НАБУ.

Если сейчас этот предмет имеет в пятьсот и более раз превышать размер прожиточного минимума, то в законопроекте предлагается, чтобы он вырос в 10 раз. То есть НАБУ сможет приступить к расследованию только если предмет в пять тысяч и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на момент совершения уголовного преступления (если уголовное преступление совершено должностным лицом государственного органа, правоохранительных органов, военного формирования, органа местного самоуправления, предприятия, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50 процентов).

Напомним, что украинские власти уже давно намереваются провести реформу правоохранительных органов. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране функционирует слишком большое количество профильных ведомств.

Ранее мы писали, что неизвестные вывесили в Киеве баннер с ироничной надписью о бездействии главы НАБУ Артема Сытника на своей должности.