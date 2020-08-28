На сегодня окончательная версия протоколов безопасности, которые будут внедрять в украинских школах в связи с пандемией коронавируса, еще не разработана. Предварительно известно, что в них будет прописана возможность, но не обязанность дистанционного обучения.

Об этом со ссылкой на источник в Кабмине пишет "РБК-Украина".

"Минздрав и Минобразования работают уже два месяца над этим, над протоколами безопасности для учеников", - сказано в сообщении.

Финальная версия документов еще не готова, ее завершат к 30-31 августа и доведут до управлений образования в областях. Также указывается, что дополнительная проблема связана тем, что в школах часто размещаются избирательные комиссии, а в октябре должны состояться местные выборы.

"Над этим специалисты тоже работают. Скорее всего, во время выборов, на пару дней будет рекомендовано прервать учебный процесс, пока в школах работают избирательные комиссии", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам главы Минздрава Максима Степанова, украинским школьникам будет достаточно одной маски в день, потому что ее можно стирать и гладить.

Также мы писали, что у всех украинских школьников первый урок 1 сентября будет посвящен мифам о коронавирусе.