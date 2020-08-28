Народный депутат от партии "Оппозиционая платформа - за жизнь" и лидер движения "Патриоты за жизнь" Илья Кива заявил, что нападение на автобус с его активистами в четверг - это провокация СБУ. Ее цель - спровоцировать противостояние с человеческими жертвами.

Об этом нардеп написал в Фейсбук.

"Вчерашнее вооруженное нападение и расстрел людьми Билецкого и Коротких (лидеры партии "Нацкорпус" - Ред.) автобуса, перевозившего членов общественной организации "Патриоты за жизнь" и партии "ОПЗЖ", на трассе Киев-Харьков - это очередная попытка СБУ спровоцировать вооруженное противостояние с погибшими для дискредитации и последующего обвинения Медведчука (глава политсовета ОПЗЖ - Ред.) и меня лично в разжиганиях и созданиях эскалаций. Но у них опять все провалилось, и кроме как выставить и показать слабость и неспособность президента сегодня контролировать ситуацию в стране и обеспечить защиту граждан у них ничего не вышло", - отметил Кива.

По его словам, результатом таких игр становятся загубленные человеческие жизни: "одни пойдут на долгий тюремный срок, а другие останутся навсегда инвалидами".

Ранее "Страна" подробно рассказывала о нападении на автобус и показывала фото нападавших.

Мы также писали, что лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал наградить напавших на автобус под Харьковом.