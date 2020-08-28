Тунис закрыл границу для украинских туристов из-за активного распространения коронавирусной инфекции в Украине.

Об этом в пятницу, 28 августа, информирует пресс-центр Госпогранслужбы Украины со ссылкой на заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, Тунис внес Украину в "красную зону" эпидопасности. Поэтому, украинцы уже не могут посещать эту страну", - говорится в сообщении ведомства.

Тем временем Казахстан, Руанда, Судан и Сьерра-Леоне разрешили въезд для украинцев с 28 августа.

Напомним, с 00:00 28 августа Украина закрыла границы для иностранцев в связи со вспышками коронавирусной болезни, которые наблюдаются в последние дни. Так, за прошедшие сутки на территории страны было выявлено 2 438 новых случаев Covid-19, это новый антирекорд.