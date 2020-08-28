В конце августа в Одессе планируется проведение двух антагонистиных мероприятий - марша ЛГБТ-сообщества и марша за традиционные семейные ценности. По предварительным данным, они запланированы на воскресенье, 30 августа.

Как сообщает пресс-служба организации "Гей-альянс Украина", Марш равенства за права ЛГБТ станет заключительным мероприятием проходящего сейчас в Одессе фестиваля квир-культуры "ОдесаПрайд-2020".

В свою очередь марш за традиционные семейные ценности инициирован священниками разных конфессий. Он стартует на Соборной площади Одессы в 12:00 30 августа.

"Все эти прайды, марши, даже поддержка парламента… Уже напечатаны книги, в которых понятие "гендер" внесено в негативным смысле. Это уже вопрос безопасности нашей страны, ее будущего, ее процветания", - заявил председатель Духовного совета христиан в Одесской области Виталий Казаченко, передает Оdessa online.

Ранее "Страна" писала о том, что в социальных сетях ширится флешмоб производителей авто в поддержку ЛГБТ.

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