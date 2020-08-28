Если количество зараженных коронавирусом в Украине будет больше трех тысяч в день, а их сегодня было зафиксировано 2 438 человек, то все больницы будут переполнены. Это приведет к критической ситуации к октябрю.

Об этом со ссылкой на источник в правительстве сообщает "Интерфакс", в пятницу, 28 августа.

По его словам, в настоящее время правительство разрабатывает протоколы учебного процесса в школах. Кроме того, занимается принятием соответствующих решений к проведению местных выборов в Украине, которые назначены на 25 октября. Как заявил источник, протоколы будут готовы уже в ближайшие дни.

Также он добавил, что летальность при заболевании болезнью Covid-19, в настоящее время, составляет 2,2%.

Ранее информацию о переполненности коек в больницах к осени подтверждал и главный санврач, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко. По его прогнозам, "никаких коек может не хватить, если никто не будет соблюдать ограничения". Также, по его данным, сейчас для пациентов с коронавирусом выделены 25 тысяч больничных коек, но еще 30% коечного фонда перепрофилируют под инфекционных больных на сезон гриппа и ОРВИ.

Также мы писали, что в Киеве от коронавируса за день умерло рекордное число пациентов, а заразились больше 250 жителей столицы.