Во время рабочей поездки в Оршу президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что в России сформирован военный резерв для отправки в республику. По словам главы государства, под угрозой с Запада следующей после Беларуси окажется РФ.

Его слова цитирует официальный президентский сайт.

"Вы вчера слышали заявление нашего соседа и моего хорошего друга (Путина - Ред.). Это же не потому, что россияне хотят защитить Беларусь. Слушайте, сами защитимся. Но мы с президентом России понимаем, что может быть, если мы прозеваем", - отметил Бацька.

По его словам, Беларусь может превратиться в театр военных действий, где "будут решаться не наши вопросы".

"Им (Западу - Ред.) не Беларусь нужна. Беларусь - это трамплин, как обычно, в Россию. Только не так, как Гитлер группу армий "Центр" бросил на Москву. Технологии другие. Надо сломить эту власть, которая есть, подсунуть другую, которая обратится к иностранному государству, чтобы ввели войска и оказали поддержку. Им нужен здесь рынок, где они будут торговать своей продукцией", - объяснил Лукашенко.

Говоря о военной угрозе, он подчеркнул, что она реальна.

"И то, что я вас напрягаю сейчас по поводу этих гусениц танков на территории Польши и Литвы, так слушайте, мы же не идиоты. Были под Берлином американские F-16, ну и пусть стоят там. Нет, они их перебросили сюда - 15-20 минут подлета до нашей территории. Для меня это как главнокомандующего вопрос. 18 самолетов. Непонятно, что у них на подвесках. Может быть, ядерное оружие. Я исхожу из худшего варианта. Поэтому я должен был отреагировать", - сказал президент.



Также он задал риторический вопрос, почему именно в этот момент начали разворачивать части НАТО у белорусских границ.

"Прямо у границы развернули учения. Что я должен делать? Я тоже развернул у границ части, половину армии привел в боевую готовность. Это недешево", - добавил Лукашенко.



Также он сообщил, что в такой ситуации на фоне внешних угроз вынужден держать определенный резерв военнослужащих с учетом общественно-политической обстановки.

"Это что, нормально? И вы меня начинаете критиковать, что я с автоматом там бегаю по улицам и готов стрелять в собственный народ. Слушайте, я за четверть века в народ никогда пальцем не показывал, не то что стрелять", - сказал белорусский лидер.

Ранее "Страна" приводила ключевые тезисы из интервью Путина, касающиеся Беларуси.

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