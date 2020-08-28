В Житомирской области были обнаружены первые 32 монеты Руси-Украины, которые были отчеканены еще во времена правления Владимира Святославича (Великого).

Об этом в пятницу, 28 августа, написал научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов в своем Facebook.

"Сенсационная находка! Сейчас в Городницы (Житомирская обл.) началась передача клада сребреников Владимира Святого и Святополка Ярополковича. Итого 32 монеты - первые монеты Руси-Украины. Это сокровище национального значения! Более 100 лет историки не знали подобных находок!", - сообщил ученый.

На серебряных монетах, датируемых 1000-1019 гг. изображен Киевский князь, а на обратной стороне княжеский знак - трезубец у Владимира и двузубец у Святополка.

"Вчера поздно вечером со мной вышли на связь знакомые знакомых и сказали, что при совершенно бытовых обстоятельствах были найдены эти монеты. С первых слов мы пришли к общему согласию - это находка столетия должна по закону быть передана государству", - добавил Алферов.

Напомним, в прошлом году во время высадки фруктовых деревьев на Подоле в Киеве местные жители наткнулись на клад, в котором находилось несколько десятков древнеримских монет, несколько пряжек, фибул и многочисленные остатки керамики.

Ранее мы писали, что печать шляхтича, датированная XIX веком, была обнаружена на дне одного из Шацких озер на Волыни.