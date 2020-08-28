Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив считает, что внесение города в "красную" коронавирусную зону, где должен быть максимально усилен карантин, является политическим решением.

Об этом он написал на странице в Facebook.

Решение о том, что Ивано-Франковск с 31 августа будет относиться к "красной" зоне, приняла Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС. По мнению мэра города, чиновники не учли, что статистика демонстрирует уменьшение количества пациентов в последнее время.

"Врачи наших больниц говорят, что статистика пациентов колеблется к уменьшению. Похоже на то, что решение правительства субъективное и необоснованное... Наши больницы принимают пациентов со всей области и при этом справляются. Загруженность коек пациентов с подтвержденным коронавирусом - на уровне 32-34%", - написал Марцинкив.

Руслан Марцинкив заявил, что "красная" зона для Ивано-Франковска - это политическое решение.

"Я не знаю, к чему это приведет, но критерии оценки со стороны государства должны быть объективными. Поэтому обращаюсь к президенту, премьеру и правительству с требованием пересмотреть свое решение и учесть настоящие показатели заболеваемости в Ивано-Франковске", - рассказал чиновник.

Он отметил, что полномочия городской комиссии по ТЭБ и ЧС по сравнению с государственной весьма ограничены, поэтому власти города вынуждены выполнять все решения.

"За два дня определим и сообщим все детали. Планируем, что с 31 августа транспорт будет двигаться в режиме спецрейсов, но по обычным маршрутам. Конечно, образовательные учреждения, согласно закону, также открыться не смогут", - написал мэр.

Напомним, что после пересмотра карантинных зон 27 августа Ивано-Франковск попал в "красную", Харьков остался в "оранжевой".

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