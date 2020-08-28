Грузинская оппозиционная партия "Единое национальное движение" планирует выдвинуть кандидатуру бывшего президента страны, а ныне председателя исполкома Национального комитета реформ Украины Михаила Саакашвили на должность премьер-министра.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Роман Гоциридзе, председатель созданной Саакашвили в 2001 году политсилы считает, что выдвижение экс-президента на посл главы правительства выглядит логично.

"После того как он примет окончательное решение, мы в партии официально подтвердим эту инициативу. Хотя вчерашнее его заявление можно считать подтверждением", - сказал Гоциридзе.

Как писала "Страна", 27 августа Саакашвили опубликовал видеоролик, в котором заявил о своем возвращении в Грузию. Позже он заявил, что продолжит работу в Украине, а параллельно будет участвовать в грузинских парламентских выборах, назначенных на 31 октября.

Мы разбирались, почему политик заговорил о возвращении на родину.