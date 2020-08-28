Беларусь станет первой страной, куда поставят российскую вакцину от коронавируса и планирует начать ее клинические испытания уже в сентябре. Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему он доверяет российской вакцине, собщает БелТА.

"Мы договорились с Путиным. Владимир Владимирович сам предложил нам этот вариант. Они уже прошли два этапа. Институт Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи - Ред.) произвел эту вакцину. Я ему (Путину - Ред.) почему верю: он на своей семье испытал эту вакцину. Поэтому мы договорились, что они нас подключат. Они очень серьезно этапы прошли. Многие известные олигархи сделали эту прививку", - сказал Александр Лукашенко.

Напомним, что во время телефонного разговора 24 августа лидеры двух стран договорились о добровольном участии граждане Беларуси в третьем этапе испытаний вакцины.

Также мы сообщали, что Беларусь потратит миллиард долларов, которые ей даст Россия, на сдерживание курса.