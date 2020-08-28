Сегодня "Страна" публиковала пофамильный список тех, кто напал на автобус под Харьковом, где ехали активисты партии ОПЗЖ.

Как удалось выяснить - большинство из них члены партии "Национальный корпус", которая отрицает свою причастность к инциденту. Молчат об участии "азовцев" и правоохранители.

Однако если проверить людей, которые оказались в списке нападавших, то практически все они являются активистами днепропетровского "Нацкорпуса".

"Страна" нашла данные, которые это подтверждают, у 8 из 14 задержанных участников нападения. Собрали все, что о них известно.

Станислав Дужко. В Facebook можно найти закрытую страницу Дужко, на которой он разместил аватарку двух мужчин, стреляющих по мишеням из гладкоствольных ружей. На стрелках - футболки с лозунгами Нацкорпуса "Зброя – твоє право! Захист – твій обов'язок!".

Александр Савотин активно ведет страницы в соцсетях - в Instagram много фото с представителями "Нацкорпуса" и хэштегами #нацкорпус #волонтеры #нк #нацкорпус #нкволонтери, а также фотографий с заявлениями о том, что "никакого "русского мира" в Украине не будет никогда".

Судя по снимкам, Савотин - любитель татуировок, он занимается боксом и посещает спортзал.

На одной из фотографий полиции видна татуировка, как у Савотина на фото выше.

Свое свободное время Савотин проводит, практикуясь попадать в цель из АК.

На заставке в Facebook - он красуется с двумя тренировочными винтовками.

Виталий Голота изучает экономику предприятий в Национальной металлургической академии Украины (НМетАУ). В Facebook и Instagram размещает фото из СК "Авангард" Днепра, где проводит групповые и персональные занятия Croossfit в том числе для представителей "Нацкорпуса" (много фотографий оттуда у "азовца" Савотина и других).

На тренировки набирает парней от 16 лет.

"Жизнь начинается там, где заканчивается зона комфорта", - подписывает он снимки после тренировки.

В этот клуб также ходит местный глава "Нацкорпуса" Куриленко (на фото третий слева). Рядом с ним через одного - "харьковский стрелок" Голота.

Максим Гарманов. Работал юристконсультом в днепропетровском "Укрсиббанке". Активист "Нацкорпуса" - местные СМИ публиковали его фото в брендовой футболке партии во время одной из акций.

Гарманов - участник боевых действий, служил в десантных войсках. Во время выборов президента поддерживал Порошенко.

Участвовал в марше "Нет капитуляции" против разведения войск на Донбассе прошлой осенью.

Гарманов также в друзьях у лидера Днепропетровской ячейки Ивана Куриленко, на чьей машине произошло нападение.

Кирилл Даценко. Тоже Facebook-друг лидера днепропетровского "Нацкорпуса", а также Максима Гарманова. Болельщик "Днепра".

Он член тоже член или сторонник Нацкорпуса - судя по тому, что рекламирует мероприятия партии на своем Facebook.

Внешне Кирилл придерживается стиля партии Билецкого - носит бороду и татуировку "Вальхалла ждет".

На Facebook Даценко часто публикует фото, как он и его товарищи по "Нацкорпусу" ходят в школы и читают детям лекции "о патриотизме". Весьма интересная деталь - учитывая, за что в итоге задержали Даценко.

Богдан Кит. Этот "харьковский стрелок" - тоже соратник главы днепровского Нацкорпуса Куриленко. С ним у него есть совместные фото.

Богдан Кит справа

Также Богдан регулярно размещает на своей стене символику "Азова" и "Нацкорпуса".

Олег Булах есть среди фейсбучных друзей Ивана Куриленко, на чьей машине произошло нападение. Он также платит членские взносы в партийную кассу "Нацкорпуса".

Он публикует фото с закрытым лицом, а на его странице есть реклама YouTube-канала лидера "Нацкорпуса" Билецкого.

"Обязательно заходим, смотрим! А также, чтобы быть в курсе всех событий, подписывайтесь на YouTube канал Андрея Билецкого!", - писал он в октябре 2019 года, когда Билецкий выступил с ультиматумом Владимиру Зеленскому.

"Хочет ли Украина так называемого разведения, которое на самом деле является сдачей украинских территорий? Хочет ли Украина так называемых выборов в ЛДНР, которые легализуют власть", - выступал тогда Билецкий ...

Единственное открытое лицо у него на аватарке.

Антон Мокренко на Facebook-странице чаще публикует фото военной амуниции с оружием. Некоторые снимки с "войны", как фоновое фото в окопе - выглядят постановочными.

Он указывает, что родом из Горишних Плавнив Полтавской области, где окончил Комсомольскую гимназию им. В.О. Нижниченко. Изучал обогащение полезных ископаемых в днепропетровском вузе - Национальном горном университете.

Военный с ником Rembo Uda, который имеет отношение к 5-му отдельному батальону УДА пишет: "Главное понимать, что только вместе мы можем изменить страну! Это факт. Чем раньше это поймут, тем быстрее мы победим". На это Мокренко пишет - "согласен".

В Instagram Антон пишет о себе: "неудачный актер, неадекватный круглосуточно".

Судя по снимкам в Instagram, Мокренко регулярно участвует в мероприятиях "Нацкорпуса".

Он отрабатывает учения на полигоне со своими камрадами.

Также считает, что "у свободных людей есть оружие".

А в 2016 году в Харькове даже сделал фото с лидером "Нацкорпуса" Билецким.