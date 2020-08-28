Во время ежегодной летней пресс-конференции в Берлине канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ближайшие несколько месяцев не стоит рассчитывать на снятие карантинных мер, в связи c эпидемией Covid-19.

Об этом пишет "Интерфакс", в пятницу, 28 августа.

"Очевидно, зимой и осенью все останется так же", - сказала она. По словам канцлера, гражданам "придется еще долго жить с этим вирусом".

По ее словам, пандемия коронавируса так быстро не закончится. "Нужно рассчитывать на то, что в "ближайшие месяцы многое будет еще сложнее, чем летом".

Напомним, доктор Ханс Клюге, директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения заявлял, что зимой ожидается мощная вспышка коронавируса. Однако, ВОЗ, как мы писали ранее, призывает правительства государств больше не вводить карантин в связи с пандемией коронавируса, а ограничиться для сдерживания болезни требованиями по соблюдению масочного режима и социальной дистанции.

Также мы сообщали, что, по словам главного санврача, замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, Украина рассматривает с осени вероятность возвращения к жесткому карантину.