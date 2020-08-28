В Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) приветствовали заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отказе от планов реорганизовать работу Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужбы).

Об этом в пятницу, 28 августа, информирует пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

"Мы были рады услышать от господина (премьер-министра Дениса) Шмыгаля, что в правительстве отказались от идеи реорганизации Госпродпотребслужбы - органа, от бесперебойной работы которого зависит деятельность многих бизнесов в Украине", - говорится в сообщении.

По данным организации, контролировать эпидемическую ситуацию и здоровье населения в Украине будет новый отдельный орган, подчиненный министерству здравоохранения Украины.

"Госпродпотребслужба продолжит работу в обычном режиме с присущими ей функциями по осуществлению контроля за производством и экспортом продукции", - добавили в ЕБА.

Напомним, Шмыгаль подтвердил, что реорганизовывать Госпродпотребслужбу Кабмин не планирует, во время онлайн-встречи с ЕБА.

Ранее мы писали, что на этот орган была возложена функция контроля соблюдения карантинных ограничений украинским бизнесом. Так, в июне Госпродпотребслужба установила, что каждое четвертое предприятие нарушает предписания Кабмина касательно работы в условиях эпидемии коронавируса в Украине.