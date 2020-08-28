В последнее воскресенье лета, 30 августа, Александру Лукашенко исполнится 66 лет. На день его рождения оппозиция собирает новую масштабную акцию протеста.

Призывы приходить на мероприятия распространяют оппозиционные соцсети.

"Собираемся на площади Независимости (и на проспекте). Как всегда зовем всех соседей, родных, друзей и близких. Предлагаем взять с собой цветы, а также захватить креативные рукотворные подарки для Лукашенко. Пускай узурпатор посмотрит, что подарят ему белорусы на день рождения", - пишут оппозиционные Телеграм-каналы.

Также они обещают позже опубликовать адреса всех резиденций Лукашенко, к которым можно подъехать и оставить свои "подарки".

Как писала "Страна", поздно вечером 27 августа в Минске тоже митинговали. На акции протеста были задержаны около двух сотен человек.

Между тем в украинском МИД заявили, что официальный Киев пока поставил на паузу контакты с Минском.