Национальная полиция открыла уголовное производство против депутатов горсовета Черновцов, которые на внеочередной сессии 25 августа приняли решение о частичной отмене карантина в попавшем в "красную" карантинную зону облцентре. Об этом сообщается на сайте ГУНП Черновицкой области.

"Поскольку такие действия депутатов городского совета могут повлечь распространение заболевания и увеличить количество человеческих жертв, по данному факту полиция начала уголовное производство", - говорится в сообщении.

Правоохранители считают, что решение Черновицкого городского совета противоречит Конституции и другим действующим нормативно-правовым актам.

Напомним, что Черновцы с 27 августа повали в "красную" карантинную зону по распространению коронавируса. Однако из-за протестов местных жителей городская власть Черновцов решила не цжесточать карантин.

Также мы сообщали, что в Черновцах полиция остановила общественный транспорт, несмотря на решение властей не ужесточать карантин. Однако уже на следующий день транспорт возобновил работу в режиме спецперевозок.