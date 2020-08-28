Соединенные Штаты Америки (США) поддержали инициативу действующего председателя Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ), премьер-министра Албании Эди Рамы о посредничестве организации в разрешении кризиса в Беларуси.

Речь идет о предложении ОБСЕ в Европе от 18 августа, о котором мы писали ранее. Тогда ОБСЕ направила властям Беларуси официальное письмо с предложением о проведении переговоров с властью и представителями оппозиции.

Об этом сообщает "Интерфакс", в пятницу, 28 августа.

"Благодарим Эди Раму за инициативу и призываем правительство Беларуси принять его предложение по взаимодействию всех вовлеченных сторон", - заявил первый замгоссекретаря США Стивен Биган. Также он добавил, что республике нужен открытый и конструктивный диалог.

Ранее мы уже писали, что госсекретарь США Майк Помпео, рекомендовал официальному Минску принять предложение ОБСЕ (о котором шла речь выше) по содействию диалогу власти с оппозицией.

Также сообщали, что Европейский совет на экстренном саммите 19 августа по поводу ситуации в Беларуси принял итоговую декларацию. В ней не признаются результаты президентских выборов в республике, но нет призыва провести новые.