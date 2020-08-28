Задержанные за нападение на автобус - жители Днепра. Фото: Facebook Антона Геращенко

Полиция 27 августа задержала 14 человек, которые стреляли в автобус под Харьковом и нападали на находящихся в салоне членов организации "Патриоты за жизнь". Среди них - члены днепропетровской ячейки "Нацкорпуса". 

Об этом свидетельствует информация из справки МВД, которая оказалась в распоряжении "Страны". 

По информации ведомства, радикалы с оружием, резиновыми дубинками и битами обстреляли автобус, потом начали избивать тех, кто вышел, после чего - разносить сам бус. Во внутреннем документе полиции также указано, что трое раненых имели огнестрельные ранения конечностей (о чем говорил Кива, но нет в официальных сообщениях МВД).

Нападавшие пытались скрыться на двух разных автомобилях.  Так, на 87-м километре дороги Харьков-Перещепино полиция остановила черный "Паджеро", где находилось пять боевиков: Даценко, Квитка, Гарманов, Кит и Мокренко. Все они - жители Днепра. А на трассе "Харьков-Ялта" остановили серебристый Volkswagen Transporter, в котором находились еще девятеро причастных к нападению днепровцев: Бурдов, Бондарь, Булах, Голота, Жидченко, Коваленко, Литвинов, Савотин, Дужко. 

Кого задержала полиция за нападение на активистов Кивы

Кого задержала полиция за нападение на активистов Кивы

Кого задержала полиция за нападение на активистов Кивы

Кого задержала полиция за нападение на активистов Кивы

Информация в социальных сетях свидетельствует о том, что многие задержанные имеют отношение к "Нацкорпусу". Так, например, Александр Савотин, судя по Instagram, входит в днепровское отделение партии.

Кого задержала полиция за нападение на активистов Кивы

А Олег Булах, судя по обнародованному на сайте партии отчету, в 2017 году платил в "Нацкорпус" членские взносы - 20 гривен. Еще один взнос "Нацкорпусу" делал задержанный Антон Мокренко. Также в документе можно найти Кирилла Доценко. Его фото с татуировкой "Вальгалла" есть в Facebook.

Кого задержала полиция за нападение на активистов Кивы

Из "Нацкорпуса" Максим Гарманов - он в друзьях у лидера Днепропетровской ячейки Ивана Куриленко, на чьей машине произошло нападение. Вот его фото из местных СМИ.

 Кого задержала полиция за нападение на активистов Кивы

Напомним, "Страна" публиковала полную реконструкцию того, что произошло вечером 27 августа под Харьковом и подробно описівала, как члены "Нацкорпуса" расстреляли автобус.

Также мы писали о том, что атаку автобуса со стрельбой под Харьковом полиция расследует как покушение на убийство.

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