Полиция 27 августа задержала 14 человек, которые стреляли в автобус под Харьковом и нападали на находящихся в салоне членов организации "Патриоты за жизнь". Среди них - члены днепропетровской ячейки "Нацкорпуса".

Об этом свидетельствует информация из справки МВД, которая оказалась в распоряжении "Страны".

По информации ведомства, радикалы с оружием, резиновыми дубинками и битами обстреляли автобус, потом начали избивать тех, кто вышел, после чего - разносить сам бус. Во внутреннем документе полиции также указано, что трое раненых имели огнестрельные ранения конечностей (о чем говорил Кива, но нет в официальных сообщениях МВД).

Нападавшие пытались скрыться на двух разных автомобилях. Так, на 87-м километре дороги Харьков-Перещепино полиция остановила черный "Паджеро", где находилось пять боевиков: Даценко, Квитка, Гарманов, Кит и Мокренко. Все они - жители Днепра. А на трассе "Харьков-Ялта" остановили серебристый Volkswagen Transporter, в котором находились еще девятеро причастных к нападению днепровцев: Бурдов, Бондарь, Булах, Голота, Жидченко, Коваленко, Литвинов, Савотин, Дужко.

Информация в социальных сетях свидетельствует о том, что многие задержанные имеют отношение к "Нацкорпусу". Так, например, Александр Савотин, судя по Instagram, входит в днепровское отделение партии.

А Олег Булах, судя по обнародованному на сайте партии отчету, в 2017 году платил в "Нацкорпус" членские взносы - 20 гривен. Еще один взнос "Нацкорпусу" делал задержанный Антон Мокренко. Также в документе можно найти Кирилла Доценко. Его фото с татуировкой "Вальгалла" есть в Facebook.

Из "Нацкорпуса" Максим Гарманов - он в друзьях у лидера Днепропетровской ячейки Ивана Куриленко, на чьей машине произошло нападение. Вот его фото из местных СМИ.

Напомним, "Страна" публиковала полную реконструкцию того, что произошло вечером 27 августа под Харьковом и подробно описівала, как члены "Нацкорпуса" расстреляли автобус.

Также мы писали о том, что атаку автобуса со стрельбой под Харьковом полиция расследует как покушение на убийство.