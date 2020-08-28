Учебный год в украинских школах начнется с урока, посвященного безопасному обучению во время коронавирусного карантина.

Об этом в пятницу, 28 августа, информирует пресс-служба министерства образования и науки Украины.

"Уже через несколько дней - праздник 1 сентября! Этот учебный год будет проходить в особых условиях.

Поэтому важно посвятить первый урок правилам безопасного обучения во время карантина. Для проведения интерактивного урока рекомендуем педагогам воспользоваться подготовленными планами урока и дополнительными материалами", - говорится в сообщении.

По словам представителей ведомства, материалы, подготовленные МОН для проведения первого урока, помогут:

объяснить ученикам новые правила поведения во время обучения в условиях карантина





развенчать мифы о Covid-19





ознакомить с правилами респираторной гигиены





проинформировать о психологической помощи в случае тревожного состояния из-за пандемии, ознакомить с алгоритмом действий

Напомним, учебный год в Украине начнется уже во вторник, 1 сентября. "Страна" рассказывала о том, как будет организован учебный процесс в школах в условиях эпидемии коронавируса.

Ранее мы писали, что по словам министра здравоохранения Максима Степанова, украинским школьникам во время учебы будет достаточно одной одноразовой маски в день. Надевать их во время занятий не обязательно.