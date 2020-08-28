Канцлер Германии Ангела Меркель, ранее заявившая, что не стоит менять политику в отношении России из-за ситуации с отравлением оппозиционера Алексея Навального, прокомментировала призывы остановить по этой же причине строительство газопровода "Северный поток - 2". По ее мнению, трубопровод является экономическим проектом и должен быть завершен.

Ее позицию, озвученную на ежегодной летней пресс-конференции, приводит РИА Новости.

Ранее в немецком деловом издании Handelsblatt были опубликованы призывы остановить газопровод "Северный поток – 2" после покушение в России на оппозиционера. Издание признало, что экономически изолировать большую страну довольно трудно, но высказывать в пустоту возмущения уже недостаточно.

"Покушение на отравление лидера российской оппозиции должно повлечь за собой целенаправленную реакцию. Нельзя вводить в эксплуатацию и газопровод "Северный поток – 2" через Балтийское море", – заявили в Handelsblatt.

Меркель посчитала нецелесообразным пересматривать из-за Навального внешнеэкономическую политику страны.

"Я думаю, что это нужно рассматривать в отдельности. Я считаю, что "Северный поток - 2" следует достроить. Это проект, который ведут экономические игроки из России и Европы. Этот экономически инициированный проект связывать сейчас с вопросом Навального считаю нецелесообразным", - сказала канцлер.

Она напомнила официальную позицию правительства ФРГ, согласно которой Берлин считает американские санкции в отношении газопровода "экстерриториальными" и не приемлет их.

Как писала "Страна", в июле Сенат США поддержал новые санкции против "Северного потока-2".

Против этих санкций выступила не только Германия, но и Австрия.