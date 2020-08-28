Мэр Киева Виталий Кличко предлагает правительству обязать украинцев, которые контактировали с зараженными коронавирусом людьми, устанавливать приложение "Дій вдома".

Об этом в ходе онлайн-брифинга 28 августа рассказал Кличко, видео обнародовано в Facebook.

"Это хорошо, что правительство, наконец, по нашему предложению, уже приняло решение об обмене данными приложения "Дий вдома" с органами местного самоуправления. В частности, городской мониторинговый центр начал получать данные о людях, которые возвращаются из-за границы. Но, чтобы обезопасить жителей всех городов страны, столичная власть предлагает Кабинету министров принять еще одно постановление. -Чтобы приложение "Дий вдома" устанавливали и люди, которые контактировали с теми, кто заболел", - заявил Кличко.

По его мнению, такое решение правительства позволить оперативно выявлять возможные вспышки Covid-19, предотвратить неконтролируемое распространение вируса и избежать строгого карантина.

Кличко о приложении "Дій вдома" - с 09:25

Напомним, ранее украинцы жаловались на сбои в приложении для самоизоляции "Дій Вдома".

Также мы писали о том, что Украина внесла Албанию и Черногорию в "красную" зону по коронавирусу. Тем, кто возвращается из этих стран, нужно установить приложение "Дій Вдома" и проходить самоизоляцию или сдать тест на коронавирус.