Действующий президент Белару Александр Лукашенко заявил о подготовке ответных санкций в отношении ряда стран, в частности, Литвы и Польши. Он поручил переориентировать товарные потоки из республики с портов Литвы на другие и добавил, что не боится санкций.

Об этом сообщает БелТА.

"Я поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить. 30% литовского бюджета формируют наши грузопотоки через Литву. Что еще надо? Зажрались. Поэтому поставим на место", - сказал он.

Также Лукашенко пообещал показать странам, которые говорят о санкциях в отношении Беларуси, что такое настоящие санкции.

"Вот мы им сейчас покажем, что такое санкции. Если они еще в Китай и Россию через нас (поляки и литовцы - Ред.) барражировали, сейчас они будут летать или через Балтику или Черное море торговать с Россией и прочее. А по санкционной продукции (на ту продукцию, на которую Россия ввела эмбарго - Ред.) - пусть даже не мечтают. Мы им покажем, что такое санкции", - добавил президент.

По его мнению, соседи "зажрались" и забыли, что такое Беларусь. "Думали, что нас можно наклонить, танками попугать, ракетами… Посмотрим, кто еще кого попугает. Мы им покажем, что такое санкции", - добавил президент.

Сам же Лукашенко не боится санкций. По его словам, они уже вводились. "Выжили. Выживем и сейчас. Мир не без добрых людей. Поэтому нас пугать не надо",- подытожил он.

Напомним, ранее власти Литвы подготовили санкционный список из 118 должностных лиц Белоруси, которые, по данным Вильнюса, причастны к фальсификации президентских выборов 9 августа и применении насилия в отношении протестующих. А Польша предложила ЕС сотрудничество, которое может стать альтернативой российскому, чтобы ввести обширные санкции против Минска.

Кроме того, сегодня министры иностранных дел стран Евросоюза, включая представителей стран Балтии, провели в Берлине неофициальные переговоры, на которых обсудили санкции в отношении Беларуси.

Также мы писали, что ранее президенты Польши и стран Балтии призвали Лукашенко к прекращению применения силы против своего народа, немедленно освободить всех задержанных демонстрантов и начать диалог с гражданами