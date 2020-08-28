В Украине процесс слияния министерств пошел в обратную сторону. Так, в стране снова начнет работу министерство аграрной политики, которое ранее было введено в состав министерства экономики. Появление минагропрома анонсировал президент Владимир Зеленский еще в июле и вот в пятницу, 28 августа, премьер Денис Шмыгаль публично подтвердил это решение.

"Предполагается разделение министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства на два отдельных ведомства с выделением аграрного министерства, поскольку аграрное направление имеет колоссальное значение для экономики Украины и должно быть должным образом представлено в правительстве", - сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время онлайн-встречи с Европейской Бизнес Ассоциацией.



Он добавил, что в Украине продолжаются реформы таких государственных органов как Налоговая и Таможенная службы, ГАСК, реформа системы здравоохранения, и осуществляется комплекс мероприятий, направленных на борьбу с контрабандой.



"Надеемся, вскоре бизнес сможет убедиться в этом и увидеть результаты реформ на практике. Так же бизнес ждет "промышленный безвиз" - подписание Соглашения АСАА", - отметил премьер.



Кроме того он сообщил, что Кабмин отказался от идеи реорганизации Госпродпотребслужбы. А для контроля за эпидемиологической ситуацией и здоровьем населения будет создан отдельный санитарно-эпидемиологический орган, который будет подчинен Минздраву.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин расширил список запрещенных к приватизации госпредприятий в 3,5 раза.