Нескольким десяткам хасидов отказали во въезде в Украину, поскольку они не могли объяснить цель своего путешествия. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает РБК-Украина.

По словам Демченко, в соответствии с нормами въезда, кроме положенных паспортных документов, иностранцы должны объяснять цель визита в Украину. В аэропортах и на пунктах пропуска таких лиц не задерживают, но авиакомпании отправляют их обратно следующим рейсом за свой счет.

"От сегодня вступили в силу нормы, которые были приняты правительством вчера, относительно запрета въезда в нашу страну иностранцам. Есть четко определенный перечень исключений, иностранцев, которые могут въехать в Украину. Если говорить о той категории лиц, о которой говорилось, то в течение последних нескольких дней мы отмечали некоторое увеличение их на украинской границе", - сказал Демченко.

Напомним, этом году из-за коронавируса и карантина мэр Умани Александр Цебрий выступил против того, чтобы хасидов-паломников пускали в город. Он даже ночевал под Офисом президента, чтобы обратить внимание властей на проблему.

Впрочем, его идея не получила поддержки в еврейской общине, представители которой заявили, что все равно намерены прибыть в Умань в 2020 году.

После чего Минздрав Израиля просил хасидов отказаться от этой поездки по той же причине - из-за эпидемиологической ситуации в Украине.

А Офис президента в ответ на это заявил, что в 2020 году наша страна по просьбе правительства Израиля ограничит прибытие паломников на празднование Рош ха-Шана, который отмечают 18-20 сентября.

Также мы сообщали, что Украиа закрыла границы для иностранцев с полуночи 28 августа.