Стали известны детали проведения съезда пропрезидентской партии "Слуга народа" в преддверии местных выборов. Мероприятие пройдет в закрытом режиме в конгрессно-выставочном центре "Парковый" 30 августа, хотя раньше сообщалось, что нардепы соберутся на крыше КВЦ 31-го числа. Его начало запланировано на 12:00.

По информации источников "Страны" во фракции "Слуги народа", на следующий день состоится публичный этап съезда партии.

"Закон позволяет нам провести съезд в два этапа. 30 августа будет закрытый съезд партии, где не будет медиа. Это технический съезд, где мы будем решать вопросы по статуту партии и обсуждать кандидата по 208 округу (это округ, который представлял найденный мертвым весной нардеп Валерий Давиденко - Ред.). Президента там не будет, только депутаты и руководство партии. А вот 31 августа состоится публичный съезд, где и выступит Зеленский", - рассказал источник.

Ранее "Страна" анализировала, как повлияет на расклады в Верховной Раде смерть "слуги народа" Давиденко.

Мы также публиковали программу предвыборного съезда "слуг".