В Украине — громкий скандал с финансовой пирамидой B2B Jewelery. Как уже писала "Страна", ее офисы и многочисленные активы организаторов (в том числе, недвижимость и парк дорогих авто) на днях накрыла СБУ.

Как сообщили в Службе безопасности, злоумышленникам удалось присвоить выше 250 млн долларов более 600 тысяч вкладчиков. Сейчас деятельность пирамиды заблокирована, — утверждают в пресс-центре СБУ.

Впрочем, сайт B2B Jewelery до сих пор работает. Можно зарегистрироваться, создать личный кабинет и присмотреть себе ювелирное изделие, за покупку которого обещают кэшбек от 104% до 182% от его стоимости. Правда, последние обновления, в том числе, и по выплатам процентом вкладчикам, были еще в марте. Получали ли что-то люди в последние месяцы - неизвестно.

Собственно, торговля золотыми украшениями — одна из схем B2B Jewelery. Есть и другая. Вместо золота можно приобрести сертификат на сумму от тысячи гривен. Его доходность (якобы. обеспеченная золотыми изделиями) — 8% в неделю или 400% в год. Проценты обещают платить каждую неделю по пятницам, что, очевидно, и привлекало вкладчиков, среди которых немало пенсионеров.

Как подсчитал президент Союза ювелиров Дмитрий Выдолоб, для обеспечения привлеченных у вкладчиков 250 млн долларов (а не исключено, что в реальности сумма больше) понадобится больше 6,5 тонн золотых изделий. Для сравнения: в прошлом году в Украине было заклеймено и поступило в розницу всего 4,2 тонны. То есть, чтобы вернуть людям вложения золотом, собственникам B2B Jewelery пришлось бы в один момент выдать полуторагодовалой запас всей отечественной ювелирной розницы.

Впрочем, понятно, что раздавать украинцам золото никто не собирался. "Этот проект не имеет ничего общего с ювелирной отраслью, чистой воды финансовая пирамида", - говорит Выдолоб. Тем не менее, компании удалось несколько лет успешно проработать на рынке и обрасти сетью магазинов.

Да и сейчас, как говорят между собой ювелиры, собственникам, скорее всего, удастся "решить проблемы".

"Страна" разбиралась как и на кого работала пирамида B2B Jewelery.

Что такое B2B Jewelery и кто за ней стоит

Сеть B2B Jewelery, которая в последнее время была на слуху, активно рекламировалась и открывала новые магазины, на самом деле как юридическое лицо не существует.

Это проект ювелирного завода "Шарм". "Ну как завода. Скорее, это небольшая мастерская в городе Ладыжин Винницкой области. Сам городок, кстати, никогда не славился ювелирным искусством", — говорит Дмитрий Выдолоб.

По данным You Control, ООО "Шарм Голд" с уставным капиталом 157,4 тысячи гривен зарегистрировано в 2014 году на Николая Гонту. Специализация компании — производство и торговля ювелирными изделиями, ремонт часов и ювелирных изделий.

"На самом деле собственника два - сам Гонта и его жена Елена. Когда-то "Шарм" даже участвовал в ювелирных выставках, но в последнее время практически "выпал" из профильного сообщества. Специалистов для завода они готовили сами, с коллегами общались мало", — рассказывает Дмитрий Выдолоб.

Винницкий ювелир Николай Гонта попадает в скандал не впервые. В 2013 году СБУ провела в доме предпринимателя обыски по делу о турецком золоте.

Как подозревали правоохранители, Гонта поставил на поток контрабанду ювелирки из Турции. В Украине на украшениях перебивали клеймо и реализовали через розницу. В ходе следствия обнаружилось, что через "Шарм"за несколько лет прошло 600 тысяч штук сомнительных ювелирных изделий на несколько десятков миллионов гривен.

Его подельником и "крышей" тогда проходил местный экс-заместитель главы налоговой инспекции и бывши помощник винницкого губернатора Геннадий Мазур.

Но это дело так и не раскрутили. В прошлом году его закрыли по сроку давности.

В прошлом году семья Гонт нова попала в поле зрения правоохранителей. Суд арестовал счет благотворительного фонда "Зимородок" жены ювелира — Елены Гонты. Через него, якобы, шли сомнительные операции с деньгами вкладчиков B2B Jewelery . Сами вклады оформлялись как благотворительные взносы в этот фонд, а затем перебрасывались по другим компаниям. Но это дело тоже спустили на тормозах.

Интересно, что по этому делу всплыло название другой ювелирной компании — запорожской "Демос". Она, якобы, является партером благотворительного фонда Елены Гонты.

Среди учредителей "Демоса" — Тамара Скрипка и Ольга Перетятько.

Интересно, что по "Демосу" еще в 2018 году в Запорожье разразился громкий скандал. Депутат Запорожского облсовета Ярослав Гришин заявил, что запорожские правоохранители крышуют нелегальную деятельность сети ломбардов и ювелирных магазинов, в том числе, "Демоса". Депутат утверждал, что правоохранители являются партнерами "Демоса", и даже вкладывают туда деньги, получая ежемесячно 5% от своих вкладов. Гришин выяснил, что взносы верхушки запорожской полиции в "Демос" были от 700 тысяч до 1,2 млн евро.

Что позволило владельцам сети (Игорь и Тамара Скрипки, Ольга Перетятько, Геннадий Дяченко стать долларовыми мультимиллионерами.

Но, кроме полицейских, в "Демос" вкладывались и простые граждане. Понятно, что их шансы получить свои средства были практически нулевыми. Тогда Гришин собрал заявлений от пострадавших вкладчиков на более чем 18 млн долларов.

Но тогда это дело замяли, и практически в это же время появился новый проект, работающий по принципу пирамиды — B2B Jewelery.

Среди самих ювелиров муссируются слухи, что у Гонты есть сильные покровители в правоохранительных органах, что и позволяет ему каждый раз выходить сухим из воды.

Собственно, якобы, под этим прикрытием он и начал раскручивать в 2018 году проект B2B Jewelery.

И даже несмотря на многочисленные сигналы о том, что работает откровенная пирамида, правоохранители заметили ее только сейчас. Хотя еще в мае этого года Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку заявила, что подозревает пирамиду и сообщила, что обратилась с заявлением в правоохранительные органы о нарушениях законодательства со стороны проекта B2B Jewelry и его социальной опасности. Но даже после этого ювелиры продолжали заманивать в свои сети самую доверчивую часть аудитории - пенсионеров, для которых даже специально придумывали "акции". Формально обещали помощь, но есть подозрения, что для ее получения пришлось бы вложиться в ювелирные сертификаты.

Золотая пирамида

Формально B2B Jewelry работает как обычная ювелирная розница. На сайте компании в новости от 8 марта перечислен список новых ювелирных салонов — в городах Нур-Султан, Владимир, Рязань, а также украинских Костополе, Славуте, Желтых Водах, Самборе, Светловодсске, а на родине президента — в Кривом Роге. То есть, B2B Jewelry работала не только в Украине, но и соседних странах. И заявляла, что планирует открыть магазины в 30 странах мира.

Впрочем, как отмечают ювелиры, как пирамида B2B Jewelry работала в основном в нашей стране. "В той же России ей быстро дали по рукам", — говорит Дмитрий Выдолоб.

В чем суть схем B2B Jewelry?

В магазинах действительно были выставлены ювелирные украшения. Их можно было просто купить и уйти, то есть, все как в обычном магазине. Но вдогонку вам обещали кэшбэк - 104% от потрачено суммы на банковскую карту равными частями. Причем, если купите еще что-то, процент кэшбека вырастет (максимально - 182%).

Многие не могу устоять против такого предложения и "покупались".

Но можно было брать не золотом, а сертификатами. И тогда доходность еще больше вырастала — до 400% годовых. Прибыль выплачивали еженедельно.

Сертификаты можно было купить только по рекомендации уже действующего "члена клуба". Он получал свои проценты за каждого «новообращенного». То есть, строилась классическая пирамида, такая же как в свое время в МММ.

Но, в отличие от того же МММ, заявлялось, что все сертификаты обеспечены золотыми изделиями (их можно в любой момент обменять на украшения), а давать такие высокие проценты, якобы, позволяет высокая доходность бизнеса.

Это успокаивало людей и создавало эффект надежности. Ведь можно было в любой момент прийти в магазин и увидеть на витринах "свое" золото.

Как говорит Дмитрий Выдолоб, ассортимент магазинов был подобран со вкусом, встречались даже «выдающиеся вещи». Но — старые. "Это были коллекции 2000-х годов. По золоту — европейское и турецкое производство, по серебру, скорее всего, украинское. Такое впечатление, что распрощались какие-то старые запасы. По ценам держались приблизительно в рыночных трендах", — говорит Дмитрий Выдолоб.

По его словам, ювелирный бизнес вряд ли позволил бы B2B Jewelry обеспечить рекордную доходность для своих вкладчиков.

"Считайте сами. Розничная стоимость золота в украшениях сейчас держится на уровне 1650 гривен за грамм. Повысить ценник ювелиры не могут, так как спрос и так невысокий. При этом золотое сырье дорожает и уже достигло отметки почти 64 доллара за грамм. В структуре себестоимости доля сырья — 55-80%, но есть же еще другие расходы — зарплаты, налоги и пр.", - пояснил он. То есть, рентабельность в отрасли редко превышает 10-15%.

И, понятно, что у B2B Jewelry, ювелирные салоны и производство которой не отличались чем-то особенным, показатели вряд ли могли быть намного выше.

То есть, людям попросту выдавали ничем не обеспеченные "бумажки",- говорят ювелиры.

Если бы B2B Jewelry пришлось погасить золотом вклады на 250 млн долларов, нужно было бы отдать людям 6,7 тонн. Такой объем сейчас производят за год только отдельные крупные заводы. И он существенно превышает объемы продаж ювелирных украшений в нашей стране. Так, в пошлом году было заклеймено 4,2 тонны золотых изделий.

"Золото обещали только на словах, получить его в реальности люди просто не смогли бы", —говорит Выдолоб. И добавил: чистой воды незаконный финансовый проект, не имеющий ничего общего с ювелирным бизнесом.

"Сменят вывеску и будут работать дальше"

Впрочем, недостатка в клиентах у B2B Jewelry не было, что позволило собственникам жить на широкую ногу.

По данным СБУ, с 2019 года организаторы "пирамиды" приобрели один из островов Днепровского каскада с расположенными на нем объектами недвижимости, 18 элитных внедорожников, стоимостью свыше 100 тыс. долларов каждый, а также драгоценности и различную недвижимость.

27 августа правоохранители провели 48 обысков в Киевской и Винницкой областях и в Одессе. Суд наложил аресты на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица, которых насчитывалось более 100.

Вопрос - что теперь будет с B2B Jewelry и ее вкладчиками.

Ювелиры не верят, что Гонте что-то грозит. "Порешает свои проблемы, поменяет название конторы и будет работать дальше", — считают в отрасли.

"Как показывает практика, в таких проектах правоохранители обычно в доле. А когда пирамиду все же приходится "разоблачить", несут ответственность не реальные собственники, а "фунты". Пострадавшим вкладчикам вернуть свои деньги практически нереально", - говори глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По его словам, люди могут написать заявление с требованием компенсации от государства, которое допустило "пирамиду" и не провело эффективное досудебное расследование. Но шансы получить деньги (а каждый вкладчик отнес ювелирам в среднем 10 тысяч гривен) — призрачные. "В принципе, есть имущество бенефициаров, но тут не работает АРМА, которая может продать активы до суда. У нас, как показывает практика вывода с рынка проблемных банков, даже если в начале процедуры имущество есть, то к концу оно куда-то испаряется. Кроме того, если активы оформлены как иностранна собственность взыскать их будет проблематично", — пояснил Кравец.