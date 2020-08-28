Украинским школьникам во время учебы будет достаточно одной одноразовой маски в день. Это связано с тем, что ученикам не нужно надевать их во время проведения занятий.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

Глава Минздрава аргументировал это тем, что маску можно использовать в течение трех часов, однако при условии непрерывного ношения. По словам министра, надевать ее во время уроков не нужно.

"Если ребенок пользуется обычной одноразовой маской, то ему достаточно одной маски в день.

Потому что он не постоянно в ней находится. Можно положить маску в карман, когда начинается урок, а на перемене - одеть снова. Кроме того, сейчас много тканевых масок. Когда ребенок пришел домой эту маску нужно выстирать и погладить ", - сказал глава Минздрава.

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Напомним, 25 августа Министерство здравоохранения обновило противоэпидемические правила для школ во время пандемии Covid-19. В них говорится, что учащимся 1-4 классов передвижение в школах будет разрешено без использования масок или респираторов.

Также мы писали, что в новом учебном году в школах, которые расположены в зонах с благоприятной эпидемической ситуацией, учителя смогут вести уроки без защитных масок. Но если местность, где находится учебное заведение отнесена к "оранжевой" зоне риска, то преподаватели обязаны одевать защитные щитки для лица.