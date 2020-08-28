Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что политика в отношении России не должна меняться, несмотря на ситуацию с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает РИА Новости.

"Нет, я не считаю, что мы должны изменить ее (политику)... Мы всегда говорили о том, что мы должны оставаться в диалоге с Россией, есть много международных тем, я думаю о Сирии, Ливии, где Россия... является важным стратегическим партнером", - сказала Ангела Меркель.

Кроме того, она выразила надежду, что Россия не станет использовать в Беларуси резерв правоохранительных органов, созданный Москвой по просьбе Александра Лукашенко.

"Я надеюсь, что дело не дойдет до использования таких сил", - сказала Меркель.

По ее словам, люди, которые вышли на улицы белорусских городов, борются за право свободно выражать свое мнение.

"Они должны иметь возможность делать это самостоятельно, без вмешательства извне... Я обсуждала с российским президентом то, что как раз касательно Белоруссии должен соблюдаться суверенитет страны", - цитирует канцлера Германии ТАСС.

Напомним, ранее Ангела Меркель потребовала от России наказать виновных по делу Навального.

Также мы писали, что Вашингтон пригрозил Москве серьезной реакцией в случае подтверждения отравления Навального.