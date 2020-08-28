Футбольные дамы-арбитры из Украины уверенно торят путь на европейскую арену и пользуются заслуженным авторитетом в УЕФА. Так, украинская рефери Александра Ардашева получила назначение на финальный матч женской Лиги чемпионов между немецким "Вольфсбургом" и французским "Лионом".

Вместе с хорваткой Сеней Родяк-Каршич наша землячка станет ассистенткой главного арбитра матча швейцарки Эстер Штаубли, как передает портал Isport.ua.

Финал "Вольфсбург" - "Лион" состоится в это воскресенье, 30 августа, на стадионе "Аноэта", в Сан-Себастьяне. Начало в 21:00 по киевскому времени.

Украинка уже работала в финальной части женской ЛЧ-2019/20: она судила четвертьфинал "Лион" - "Бавария" в составе украинской бригады арбитров во главе с Катериной Монзуль.

Ранее "Страна" сообщала, что "Шахтер" вошел в топ-10 европейских команд, лучше всех начавших сезон после карантина.