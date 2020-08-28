В последний летний уикенд погода побалует украинцев солнцем и теплом. Что бывает крайне редко, 29 и 30 августа во всех регионах страны ожидаются сухая погода, чистое небо с красивыми белыми кучевыми облаками и умеренная жара.

Об этом написала в Фейсбук синоптик Наталья Диденко.

В субботу днем воздух прогреется до +25...+30 градусов, в Черниговской и Сумской областях - до +23...+26 градусов Цельсия. А в воскресенье Украину разогреет еще больше - до +29...+33 градусов.

В Киеве суббота и воскресенье будут солнечные. 29 августа в столице ожидается до +27 градусов, а в воскресенье вернутся жаркие летние +30 градусов.

В выходные активизируется магнитное поле Земли, то есть будут магнитные бури. Поэтому метеозависимым людям стоит запастись таблетками от головной боли, повышенного артериального давления или напитка-энергетика.

В целом погода будет идеальной для прогулок, загорания, купания и пикников.

На днях "Страна" сообщала о мощном ливне в Киеве, затопившем улицы.

Мы также писали, что в середине августа в США едва не был побит рекорд по самой высокой температуре на Земле.