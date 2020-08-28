Минздрав Украины рекомендует образовательным учреждениям, в которых с 1 сентября начнется учебный процесс, организовывать проведение занятий на свежем воздухе. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Мы советуем обеспечить проведение занятий по некоторым предметам на свежем воздухе. Каких именно предметов - это должны определять непосредственно учителя. Пожалуй, в зависимости от учебного плана. Если есть такая возможность и позволяет погода - это было бы полезно ", - отметил глава Минздрава. Что касается других изменений в организации учебных занятий, то в обновленных правилах сказано, что все занятия рекомендуют проводить в одном и том же классе. Это поможет минимизировать передвижения. После каждого учебного занятия нужно проводить проветривание в течение не менее 10 минут", - объяснил Степанов.

Также он добавил, что учебные заведения должны обеспечить возможность начала и окончания для разных классов в разное время, чтобы дети меньше контактировали.

На видео Максим Степанов о занятиях на свежем воздухе - с 12:00

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