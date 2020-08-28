В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили у 251 человека, больший прирост инфицированных был зафиксирован лишь однажды, 23 августа, когда Covid-19 выявили у 307 жителей столицы.

Об этом в Telegram-канале сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Кроме того, в столице вчера зафиксировано рекордное количество смертей пациентов с Covid-19: скончались 9 человек. Предыдущим максимальным показателем было 7 смертей, о которых сообщалось 22 августа.

По данным Кличко, всего коронавирус унес жизни 187 киевлян. Выздоровели от Covid-19 4 070 жителей Киева, из них 95 - в течение прошлых суток. Общее число подтвержденных случаев инфицирования достигло 12 719.

По словам мэра, среди новых заболевших:

139 женщин в возрасте от 18 до 92 лет,

101 мужчина в возрасте от 20 до 80 лет,

5 девочек от 3 до 16 лет,

6 мальчиков от 1 года до 16 лет.

Среди зараженных - 10 медиков. В больницы столицы вчера попали 47 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком и Деснянском районах - по 39, в Днепровском - 37, в Святошинском районе - 30 случаев.

"Увеличивается в последние дни количество больных коронавирусом, требующих госпитализации. На сегодняшний день в стационарах находятся 486 пациентов. Из них 22 ребенка. 101 больной в тяжелом состоянии. 195 получают кислородную терапию. 14 - под аппаратами ИВЛ. Еще 60 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус", - сообщил также Виталий Кличко.

Напомним, за прошлые сутки в Украине коронавирусом заразились 112 детей и 122 медика.

Также мы писали, что общее число зараженных Covid-19 в Украине выросло на 1 974 человека.